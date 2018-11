“Frontiere dell’altrove”: sino al 12 novembre una mostra fotografica al Foyer

L’esposizione, ottantotto scatti, è curata da Maria Dolores Picciau

Di: Antonio Caria

Sarà visitabile sino al 12 novembre al Foyer del Teatro lirico di Cagliari la mostra “Frontiere dell’altrove”, curata da Maria Dolores Picciau (ricerca fotografica di Tatiana Agliani e Uliano Lucas).

Ottantotto scatti in totale, firmati dai fotoreporter Mario Dondero (Milano 1928 – Petritoli 2015), e Uliano Lucas (Milano 1942) insieme per la prima volta, e in un confronto serrato con altri sei colleghi: Caio Garrubba, Ugo Mulas, Federico Patellani, Franco Pinna, Tazio Secchiaroli e Pablo Volta.

Le fotografie provengono per la maggior parte da reportage giornalistici e ripercorrono sessant’anni di storia,di due amici, Mario e Uliano, assidui frequentatori del milanese bar Jamaica, e i loro lunghi reportage in Europa e in Africa, frutto di ripetuti viaggi nelle aree di crisi.

Il percorso intende offrire un confronto tra ritratti, scene di vita quotidiana nei caffè o nella metropolitana, momenti di aggregazione sociale e politica, la vita nelle città con inchieste di ampio respiro: Uliano Lucas porta avanti una lunga ricerca sugli ospedali psichiatrici e le degradazioni nel mondo del lavoro; Mario Dondero documenta il disastro della motonave Elisabetta Montanari e in Afghanistan il lavoro delle équipe mediche di Emergency. Nei loro scatti non manca la Sardegna.

Il percorso si chiude con gli scatti di sei colleghi con cui hanno condiviso, amicizie, frequentazioni, reportage, temi, intenti.