A scuola di educazione stradale in biblioteca

Il laboratorio è promosso dalla Biblioteca comunale in collaborazione con il Comune e la Cooperativa Comes

Di: Antonio Caria

“Sicuri? Tutti in strada!” è il titolo del laboratorio sull’educazione stradale rivolto a bambini di Romana, che si terrà venerdì 2 novembre alle 12.30 presso la biblioteca comunale, promotrice dell’iniziativa in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Cooperativa Comes.

Durante l’iniziativa saranno approfonditi i temi della sicurezza e della mobilità sostenibile grazie al valido supporto del Comandante della Polizia Municipale. Per le iscrizioni (posti limitati) è possibile rivolgersi agli operatori della biblioteca in piazza Chiesa o al numero di telefono 0799144367.