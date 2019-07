Settima edizione del premio di poesia “Tiu Finu”, ecco il bando

Le opere dovranno essere presentate entro il 10 agosto. La cerimonia di premiazione è in programma il 21 settembre

Di: Antonio Caria

Anche quest’anno si rinnova, a Romana, il premio di poesia intitolato a uno dei grandi della poesia “A bolu”, Gavino “Tiu Finu” Piredda, giunto alla settima edizione.

L’evento, promosso dal Comune di Romana amministrato dalla Sindaca Lucia Catte in collaborazione con la Pro loco e il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Villanova, intende valorizzare e diffondere la lingua e la cultura sarda.

Due le sezioni: “Poesia Rimata” e “Poesia in verso sciolto”. Secondo quanto prevede il bando, il tema del concorso è libero mentre le opere, non superiori ai 40 versi e scritte in tutte le varianti della lingua sarda, dovranno essere inedite e mai premiate in altri concorsi.

Gli elaborati, che dovranno essere contraddistinti da uno pseudonimo o motto e presentate in 7 copie dattiloscritte, dovranno essere inviate antro il 10 agosto all’indirizzo “Comune di Romana-Ufficio Protocollo-Via Roma 50-07010 Romana (SS)”.

Inoltre, le generalità del poeta, (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale codice iban e indirizzo di posta elettronica), insieme al titolo dell’opera allo pseudonimo scelto, oltre che la sua firma, andranno allegati all’interno di una busta sigillata che dovrà essere inserita, insieme alle copie della poesia, in un’altro plico più grande.

All’esterno della busta piccola andranno riportati la sezione a cui si partecipa, il titolo dell’opera e lo pseudonimo utilizzato mentre all’esterno di quella grande solo la sezione.

Al primo classificato andra la somma di 350 euro, al secondo 250 e al terzo 150, tutti al lordo delle ritenute di legge. La Giuria assegnerà anche un premio speciale “Tiu Finu” ai poeti sardi nati e/o residenti a Romana che presenteranno una loro opera in lingua sarda. La cerimonia di premiazione si terrà il 21 settembre alle 18.00 nei locali della ex scuola media.