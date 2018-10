Il Tempo: previsioni sino al 2 Novembre

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell''Aeronautica Militare

Di: AGI

LUNEDI 29: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche e sulle aree appenniniche con piogge estese, rovesci e temporali, più intensi su Lazio e Toscana, in attenuazione serale; ampia nuvolosità medio-alta sulle restanti zone con possibilità di qualche debole fenomeno soprattutto serale.

TEMPERATURE: massime in flessione su nord-ovest, Emilia Romagna, basso Veneto, Toscana e Sardegna, in tenue rialzo al sud, senza variazioni di rilievo altrove.

VENTI: da moderati a forti meridionali sulla Sardegna; da moderati a forti sud-orientali sul gran parte del restante territorio, con rinforzi sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sulle aree appenniniche ed alpine.

MARI: da agitati a molto agitati il mare ed il Canale di Sardegna, il Tirreno centroccidentale, il Mar Ligure e l'Adriatico centro-settentrionale; da molto mossi ad agitati tutti gli altri bacini.

MARTEDI 30: residuo maltempo al nord, sulle regioni tirreniche e su quelle ioniche in graduale attenuazione diurna a partire dal meridione. cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

MERCOLEDI 31: nuovo peggioramento dal primo mattino a partire da nord-ovest e Toscana in rapida estensione al restante settentrione ed a tutte le regioni tirreniche; dalla serata interessamento anche di Molise e Puglia settentrionale; sul rimanente territorio iniziali ampie aperture e poche nubi in aumento pomeridiano.

GIOVEDI 1 E VENERDI 2/: maltempo su nord-ovest e meridione, più intenso su Campania, Molise e Sicilia;

nuvolosità diffusa altrove. Nella giornata di venerdì graduale peggioramento sul restante settentrione.

LUNEDI 29: CENTRO E SARDEGNA: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche e sulle aree appenniniche con piogge estese, rovesci e temporali, più intensi su Lazio e Toscana, in attenuazione serale; ampia nuvolosità medio-alta sulle restanti zone con possibilità di qualche debole fenomeno soprattutto serale.

TEMPERATURE: minime in diminuzione su Liguria, Pianura Padana e Toscana, in lieve aumento su Sicilia e regioni ioniche, stazionarie sulle restanti zone; massime in flessione su nord-ovest, Emilia Romagna, basso Veneto, Toscana e Sardegna, in tenue rialzo al sud, senza variazioni di rilievo altrove.

VENTI: da moderati a forti meridionali sulla Sardegna; da moderati a forti sud-orientali sul gran parte del restante territorio, con rinforzi sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sulle aree appenniniche ed alpine.

MARI: da agitati a molto agitati il mare ed il Canale di Sardegna, il Tirreno centroccidentale, il Mar Ligure e l'Adriatico centro-settentrionale; da molto mossi ad agitati tutti gli altri bacini.

MARTEDI 30: residuo maltempo al nord, sulle regioni tirreniche e su quelle ioniche in graduale attenuazione diurna a partire dal meridione. cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

MERCOLEDI 31: nuovo peggioramento dal primo mattino a partire da nord-ovest e Toscana in rapida estensione al restante settentrione ed a tutte le regioni tirreniche; dalla serata interessamento anche di Molise e Puglia settentrionale; sul rimanente territorio iniziali ampie aperture e poche nubi in aumento pomeridiano.

GIOVEDI' 1 E VENERDI' 2/: maltempo su nord-ovest e meridione, più intenso su Campania, Molise e Sicilia;

nuvolosità diffusa altrove. Nella giornata di venerdì graduale peggioramento sul restante settentrione.