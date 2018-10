“Le ragioni di un progetto”: parte la sfida di AutodetermiNatzione

Sabato 27 ottobre alle 17.00 l’incontro alla presenza del candidato presidente Andrea Murgia

Di: Antonio Caria

«Percorreremo molte strade in questi mesi per tessere insieme quanto vogliamo per la Nostra Sardegna». Con questo slogan “AutodetermiNatzione” darà inizio alla sua sfida in vista delle elezioni regionali del 2019.

Un percorso che partirà sabato 27 ottobre da Seulo, paese del suo candidato presidente Andrea Murgia, che avrà come obiettivo la presentazione del progetto, ma anche l’ascolto e il dialogo.

“Le ragioni di un progetto”, in programma alle 17.00 nel Centro Funzionale di via San Pietro, vedrà la partecipazione di Fabrizio Palazzari (Gentes e Presidente di AutodetermiNatzione), Gavino Sale (Irs), Pier Franco Devias (Liberu), Marco Pau (Rossomori), Marta Onnis (Sardegna Possibile), Bustianu Cumpostu (Sardigna Natzione) e del candidato alla Presidenza Andrea Murgia.

L’incontro sarà moderato da Mauro Mura (Redazione Làcanas) e Giancarlo Boi.