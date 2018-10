L’Associazione Cittadini del Mondo a Cagliari crea un nuovo progetto

Al via “NOI INSIEME DIGITALMENTE”

Di: Redazione Sardegna live

Continuano le attività del progetto “NOI-INSIEME” con una nuova iniziativa dedicata al mondo dello smartphone, del computer e di internet.

Sono partiti lo scorso 21/10/2018 gli incontri gratuiti di #NOI-INSIEME @DIGITALMENTE grazie a giovani studenti volontari che mettono a disposizione le loro competenze a beneficio degli utenti della biblioteca russofona “Rodnoe Slovo” presso l’Oratorio di Sant’Eulalia in vico Collegio 16 a Cagliari, dalle semplici consulenze e aiuti pratici per far girare un applicativo nello smartphone, all’installazione di un programma nel computer portatile, ai consigli per gestire al meglio il proprio profilo nei social, all’esplicazione di tutte le potenzialità dei programmi di messaggeria istantanea e tanto altro ancora.

Niente lezioni noiose ma incontri dove si potrà scoprire il mondo dei social media, del web site, dei programmi e applicativi più diffusi tenendo conto dei bisogni individuali dei singoli utenti.

Gli incontri e le consulenze aperte a tutti, sono, in particolare, rivolte alle tante signore “badanti” che partecipano ai laboratori artistici e creativi del progetto NOI-INSIEME” e alle attività della biblioteca russofona “Rodnoe Slovo”, le quali, spesso, per età e formazione hanno una dimestichezza ridotta con le potenzialità offerte dal proprio smartphone, computer, tablet.

Gli operatori volontari di #NOI-INSIEME @DIGITALMENTE saranno a disposizione tutte le domeniche di apertura della biblioteca russofona “Rodnoe Slovo” nell’Oratorio di Sant’Eulalia dalle 15:00 alle 16:00. Le attività previste il 28/10 essendo non disponibile il locale, si terranno giovedì 01/11/2018 sempre dalle ore 15:00 alle 16:00.

#NOI-INSIEME @DIGITALMENTE incontri gratuiti ogni domenica dalle 15:00 alle 16:00

Vico Collegio 16 a Cagliari nella Biblioteca Russofona “Rodnoe Slovo presso l’Oratorio di Sant’Eulalia.

Per informazioni e adesioni chiamare il +393515556110 ogni mercoledì e giovedì dalle 17:00 alle 18:30 oppure rivolgersi alla Biblioteca Rodnoe Slovo.

Mail: progetto.noi.insieme@gmail.com

Seguici nella pagina: https://www.facebook.com/Progetto.Noi.Insieme/

Tutte le attività del Progetto NOI-INSIEME, sono promosse dall’Associazione Cittadini del Mondo Onlus – Biblioteca russofona “Rodnoe Slovo” nell’ambito dei Progetti Innovativi Immigrazione LR 46/90 dell’Assessorato Regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, grazie anche, ad una rete di collaborazioni e adesioni di associazioni partner dislocate in tutta l’Isola, amministrazioni comunali, ANCI, Università di Cagliari.