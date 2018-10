Minaccia col coltello la sua ex e il fidanzato: scatta la denuncia

A Sant'Antioco i Carabinieri, coordinati dal capitano Lucia Dilio, sono intervenuti per sedare una violenta aggressione

Di: Alessandro Congia

Ha minacciato la sua ex e il fidanzato brandendo un coltello, ma il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio. Alle 2 di stanotte, una pattuglia dell’Arma della stazione di Sant’Antioco, è intervenuta sul lungomare Silvio Olla su segnalazione di un cittadino che è stato svegliato dalle grida causate da una lite molto accesa tra alcuni giovani.

Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato in strada un 21enne del luogo con in mano un coltello con una lama di 15 centimetri intento a minacciare una coppia di fidanzati coetanei. Il giovane era in evidente stato di alterazione psicofisica, scaturita dalla rabbia verso la giovane donna e il suo compagno.

A fatica, dopo aver riportato alla calma il 21enne ed avergli sequestrato la lama, i militari hanno appurato i motivi dell’aggressione, scaturita da un'accesa discussione nata per motivi passionali legata alla gelosia per la sua ex compagna: il giovane poco prima aveva tagliato la ruota anteriore della macchina del rivale.

E' scattata l'immediata perquisizione, al termine della quale, i Carabinieri hanno rinvenuto all'interno dell'autovettura del 23 enne di Iglesias, (vittima del danneggiamento del pneumatico), una mazza da baseball.

Così in caserma sono finiti entrambi, aggressore e la sua vittima: al termine delle formalità di rito, il 21enne ‘fidanzato geloso’ di Sant’Antioco è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e minaccia aggravata mentre l’altro coetaneo 23enne di Iglesias per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.