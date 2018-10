In trappola il dipendente infedele di Media World, nello zaino lo smartphone rubato

Il 43enne è stato arrestato dai Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri, a Sestu, presso il centro commerciale Media World, i militari della locale stazione Carabinieri, al termine di un mirato servizio, hanno tratto in arresto per furto aggravato Fabrizio Pusceddu, 43enne, di Quartu.

I militari operanti hanno bloccato l’uomo, dipendente del Media World, mentre usciva dopo avere occultato in uno zaino uno smartphone dal valore di 400 euro circa, successivamente restituito al direttore del punto vendita. Pusceddu è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata dall'Autorità Giudiziaria.