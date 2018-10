In auto con l’ascia nascosta tra i sedili, denunciato un 33enne pregiudicato

I militari si sono insospettiti per l’atteggiamento avuto dall’uomo durante il posto di blocco

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Carbonia, nell'ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Cagliari, per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità, mediante il controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un 33enne di Carbonia, disoccupato, noto alle locali forze di polizia, mentre transitava in via Costituente a bordo della propria autovettura Mercedes.

Insospettiti dall'inspiegabile atteggiamento intollerante al controllo di polizia, manifestato dal giovane, i Carabinieri del Radiomobile hanno approfondito l'accertamento. All'esito della perquisizione, gli operanti hanno rinvenuto, occultata nel vano porta ruota di scorta, un'ascia tagliente lunga 28 centimetri.

Alla luce delle evidenze emerse, per il 33enne che non ha fornito giustificazioni valide in merito, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (porto di arma impropria).