Ryanair lascia l’aeroporto di Alghero. Pais (Lega): “Un sistema che costringe 35 dipendenti ad abbandonare la Sardegna con le loro famiglie”

"Un aeroporto che anziché rilanciarsi sta perdendo colpi nell'indifferenza generale"

Di: Ansa

"È stato smantellato un sistema che costringe 35 dipendenti di Ryanair a lasciare la Sardegna con le loro famiglie e con tutto ciò che ne deriva, in termini economici e sociali".

Il primo a commentare la notizia della chiusura definitiva della base Ryanair ad Alghero è il consigliere comunale della Lega, Michele Pais, che già nelle scorse settimane aveva paventato il rischio imminente e aveva promosso un ordine del giorno che impegnava il sindaco a convocare tavoli e sedute straordinarie aperte, per cercare un confronto con la proprietà dello scalo e tentare di capire quale sia il destino dell'aeroporto.

Perché al di là dei problemi dei lavoratori, "si pone anche quello di un aeroporto che anziché rilanciarsi sta perdendo colpi nell'indifferenza generale", aggiunge Pais.

Sull'ipotesi che si concretizza oggi a Dublino aveva già espresso preoccupazione il segretario regionale di Filt Cgil, Arnaldo Boeddu.

"La notizia arriva dalla riunione della società col personale di base nel nostro territorio - annuncia – tutto avverrà tra dieci giorni". In pratica "non ci sarà più un volo che partirà la mattina presto e non ci saranno più una trentina di lavoratori con residenza lavorativa e familiare nel nostro territorio dopo quelli di Air Italy, altri lavoratori sardi saranno trasferiti altrove".

A questo punto, chiede, "chi gestisce l'aeroporto smetta di occuparsi di terziarizzazioni, dismissioni e cassa integrazione - conclude il sindacalista - e lavori per sottoscrivere accordi commerciali con le compagnie".