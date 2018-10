Nuovo look per viale Umberto

Oggi sopralluogo dell'Assessore Piu e del Sindaco Sanna

Di: Antonio Caria

Viale Umberto cambia fisionomia. È iniziato, infatti, nei giorni scorsi un importante intervento (durata circa tre mesi), diviso in più fasi per ridurre al minimo i disagi che, a breve, riguarderà anche la zona dei parcheggi nella parte più alta della via.

Il cantiere del Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari ha già terminato il rifacimento e la messa in sicurezza della pavimentazione stradale dalla rotatoria fino all'ingresso del vecchio mercato. Sarà bituminato anche il successivo tratto, fino a viale Trento.

Per quanto riguarda i marciapiedi, si procederà alla razionalizzazione degli stalli per i parcheggi, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento delle aiuole che avranno cordonate in trachite posizionate fuori dalla terra, in modo da proteggere gli alberi dal passaggio delle auto. Sarà ridotto al minimo il gradino per accedere all'area di sosta, grazie alla sostituzione delle attuali cordonate con altre nuove, in cemento. Allo stesso tempo sarà assicurata la battuta per convogliare le acque nelle caditoie già esistenti.

Per motivi di sicurezza saranno abbattuti, nella giornata di domani 14 ottobre, due alberi in quanto, sostengono dal Comune di Sassari, «Le radici occupano la carreggiata creando pericoli e obbligando spesso i mezzi pubblici e di soccorso a invadere la corsia opposta, aumentando così i rischi».

Saranno anche ridimensionate alcune aiuole e saranno tracciati due nuovi attraversamenti pedonali, con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Novità anche per chi usa i mezzi pubblici: saranno infatti realizzate isole pedonali per attendere i mezzi Atp in tutta sicurezza. «Si tratta di un intervento che preserva il numero di parcheggi e allo stesso tempo tiene conto delle esigenze dei pedoni, che sono quelle di poter passeggiare sul marciapiede senza dovere fare slalom e rischiare di inciampare e di aspettare l'autobus in spazi dedicati – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche per le infrastrutture Antonio Piu-. Anche in questo caso, inoltre, abbiamo abbattuto le barriere architettoniche esistenti, specie all'altezza degli attraversamenti pedonali».

«Un altro aspetto molto importante del progetto – ha aggiunto il Sindaco Nicola Sanna – è che saranno tracciate le corsie in modo da garantire una maggiore sicurezza sia per i mezzi pubblici che scendono sia per le auto che salgono, in quanto si terrà conto del reale ingombro degli autobus».

«Purtroppo sarà necessario abbattere due alberi – ha concluso – ma i settori competenti e i tecnici hanno esaminato tutte le opzioni, che hanno permesso di salvarne quanti possibile. Questi due sono gravemente compromessi e creano seri pericoli per cose e persone. Saranno sostituiti in altri spazi cittadini».