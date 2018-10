Inaugurata Promo Autunno, la terza edizione della Fiera del Nord Sardegna

Sanna: «Valore aggiunto il confronto e la collaborazione». Rotunno: «Le postazioni hanno fatto registrare un tutto esaurito»

Di: Antonio Caria

Ha preso ufficialmente il via questa mattina, negli spazi di Promocamera, la terza edizione di “Promo Autunno", la fiera del Nord Sardegna. All’inaugurazione erano presenti l’organizzatore Claudio Rotunno, il sindaco di Sassari Nicola Sanna, l’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, il presidente della Camera di commercio Sassari-Nord Sardegna Gavino Sini e la presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai.

Assente giustificato il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, impegnato a gestire la drammatica situazione di emergenza a Capoterra. Un’occasione per i rappresentanti delle istituzioni per ascoltare gli operatori che hanno esposto le loro problematiche e per degustare i prodotti tipici.

«Stamani si è respirato un forte ottimismo e questo fa ben sperare per il futuro – ha affermato Nicola Sanna –. L’importanza di questa iniziativa sta anzitutto nel fatto che offre alle imprese e ai produttori la possibilità di mostrare quanto offrono o producono. Ma sono convinto che il valore aggiunto della fiera stia nella possibilità di confronto e collaborazione che mette in essere e che è la base della crescita del nostro territorio».

«A pochi giorni dall’inizio dell’evento le postazioni hanno fatto registrare un tutto esaurito – ha spiegato Rotunno – e solo questo rappresenta già un successo. Quest’anno sono presenti 150 aziende, grazie ai nuovi spazi esterni messi a disposizione di Promocamera. Ma le prenotazioni sono proseguite fino all’ultimo, tanto che una quindicina di imprese è rimasta fuori a causa del sold out».

Una delle attrazioni è stato il padiglione Food Events, dove si è tenuto un talk show moderato dal giornalista Pasquale Porcu, dedicato ai progetti di valorizzazione del pescato in Sardegna. Protagonista lo chef Antonio Murgia ha preparato una fregula di Thiesi alla canapa, che è stata offerta ai presenti con specifico abbinamento di vini.

Un momento molto emozionante è stato il passaggio dell’arcivescovo e del primo cittadino allo stand della Dinamo Banco di Sardegna.