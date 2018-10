La città invasa dalle mini-discariche. Sorgia: “Persone incivili ma il Comune intervenga”

Emergenza rifiuti a Cagliari, il materiale ingombrante viene abbandonati accanto ai pochi cassonetti rimasti nonostante esista il ritiro gratuito a domicilio

Di: Alessandro Congia

Sono tante e troppe le immagini di degrado della città di Cagliari: in questo caso, alcuni scatti realizzati in via Pasubio e in altre zone: “Il problema è generalizzato – commenta Alessandro Sorgia, consigliere del Gruppo Misto in municipio - non è proprio un bel biglietto da visita per una città che vuole essere definita turistica. Sono tante infatti le vie che vanno dal centro fino alla periferia frequentatissime da cittadini e turisti, situazioni si ripetono frequentemente, forse anche tutti i giorni. Perché 'chi di dovere' non si attiva in qualche maniera per 'beccare' gli autori di tali scempi, e sanzionarli in maniera esemplare in modo da far passare certe pessime abitudini?".

La città è invasa da rifiuti di vario tipo, dal televisore ai mobili vecchi, passando per materassi, frigoriferi, legna, lavatrici, elettrodomestici vari, pezzi di impianti idrici demoliti, macerie di ogni tipo: “Perché – conclude Sorgia - si continua a consentire di agire in maniera indisturbata senza il minimo controllo?.