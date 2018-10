Morto suicida colonnello della Finanza

Di origini sarde, il corpo di Giua trovato nell'Argentario

Di: Redazione Sardegna Live

Il corpo senza vita del colonnello Massimiliano Giua, comandante della Guardia di Finanza di Terni, è stato trovata sul monte Argentario da alcuni escursionisti.

Giua, che non era sposato e non aveva figli, si sarebbe tolto la vita con la sua pistola di ordinanza spiegando i motivi del suo gesto in una lettera.

Nato a Francoforte 48 anni fa, ma di origini sarde, l’ufficiale aveva comandato le fiamme gialle proprio nella zona dell’Argentario dove è stato ritrovato, sopra il convento dei Passionisti a Porto Santo Stefano prima di essere trasferito a Terni circa un anno fa. Era laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria ed era iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti.