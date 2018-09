Calamità naturale a Bonorva. Entro l'1 ottobre l'accertamento dei danni

Le dichiarazioni dovranno essere presentate dalle aziende iscritte alla CCIAA

Di: Antonio Caria

Dovranno essere depositate entro lunedì 1 ottobre alle 13.00 le dichiarazioni dei danni da parte delle aziende agricole di Bonorva, iscritte alla CCIAA, che sono state colpite dagli eventi calamitosi nelle giornate del 20, 21, 22 e 23 agosto.

Come specificato dal Comune, le stesse dovranno aver «subito danni alle colture/strutture non assicurabili e nel caso in cui il danno stesso raggiunga almeno il 30% della Produzione lorda Vendibile aziendale».

L'iniziativa dell'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Massimo D'Agostino segue la delibera di Giunta del 31 agosto scorso nel corso della quale era stato dichiarato lo stato di calamità naturale. Una decisione presa dopo aver accertati i «danni ingenti alle aziende agricolo – zootecniche, alla viabilità rurale, agli imprenditori agricoli e ad infrastrutture pubbliche del territorio comunale di Bonorva con conseguenze importanti e riflessi negativi sull'intero comparto agricolo».

I moduli può essere richiesto agli uffici comunali o scaricato dal sito istituzionale www.comune.bonorva.ss.it e dovrà essere riconsegnato all'ufficio protocollo oppure inviato, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo.bonorva@pec.comunas.it. In allegato dovrà essere presentata la carta d'identità. La documentazione sarà inviata all'Argea territoriale direttamente dal Comune.