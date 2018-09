Carabinieri, cambio di guardia al Nucleo Investigativo: arriva il Maggiore Lastella

Cerimonia ufficiale questa mattina, in presenza del Colonello Luca Mennitti

Di: Alessandro Congia

Nella mattina di oggi il Maggiore Michele Lastella ha assunto il comando del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari. Il Maggiore Lastella, 40enne, nato a Bisceglie (Ba), proviene dal comando della Compagnia Carabinieri di Chiavari (Ge). Precedentemente ha comandato la Compagnia CC di Gallarate (Va) ed il Nucleo Operativo di quella di Corsico (Mi). Ha partecipato ad una missione all'estero, in Kosovo, quale analista della Criminalità organizzata.

L'Ufficiale sostituisce il Maggiore Michele Cappa che da oggi assume, a sua volta, il comando del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro. Il Comandante Provinciale di Cagliari (Col Luca Mennitti), nel corso del passaggio di consegne tra i 2 ufficiali ha tenuto, da un lato, a ringraziare il Maggiore Cappa per le sue eccezionali doti umane e professionali che hanno consentito al reparto e, più in generale all'Arma dei Carabinieri, di ottenere importantissimi risultati operativi a pannaggio della sicurezza del territorio e della popolazione della provincia di Cagliari e, in alcuni casi, anche di altre zone del territorio nazionale. D'altro canto ha contestualmente augurato al Maggiore Lastella un buon lavoro nel delicato incarico.