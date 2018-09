Alla scoperta della lingua sarda bonorvese

Il Comune ha attivato un corso gratuito. Le iscrizioni saranno aperte l'1 ottobre

Di: Antonio Caria

Il Comune di Bonorva ha deciso di attivare un corso gratuito di lingua sarda bonorvese, riservato ai bambini.

Tre i moduli previsti da trenta ore ciascuno: il primo è riservato ai ragazzi dai 5 ai 10 anni, il secondo modulo dagli 11 ai 13 anni e il terzo per quelli che hanno superato i 13 anni. Le lezioni, della durata di circa un'ora e mezza, inizieranno agli inizi del mese di novembre e si terranno una volta alla settimana, presumibilmente il lunedì o il giovedì, presso la sala multimediale del polo culturale dedicato al poeta "Peppe Sozu".

Le stesse saranno tenute dai docenti Tonino Pischedda, Angelo Sotgiu e Gianpiero Marras che proporranno diverse metodologie in base all'età de frequentanti. Gli orari e i giorni saranno riconcordati in base alle esigenze dei docenti e degli studenti.

Un gesto importate, quello dell'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Massimo D'Agostino, per promuovere la propria parlata. «Riteniamo che la conservazione e la tutela della nostra lingua sia un fattore primario per scongiurare il perdersi di un grande patrimonio orale che negli ultimi decenni è stato molto trascurato –sottolineano gli Amministratori-. Riteniamo inoltre che i bambini debbano essere consapevoli della grande ricchezza culturale del sapersi esprimere in sardo e di capire perfettamente i dialoghi delle persone che si esprimono con questa lingua».

Per stimolare la partecipazione dei ragazzi, il Comune ha anche annunciato degli incentivi come alcune agevolazioni allo studio e l'ingresso gratuito alla piscina comunale per il prossimo anno.

Le iscrizioni saranno aperte lunedì 1 ottobre e si chiuderanno il 14 ottobre. Il modulo di adesione è disponibile presso l'Ufficio protocollo del Comune. Maggiori informazioni potranno essere richieste direttamente all'Assessora alla Cultura, Laura Di Settimio.