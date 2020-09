I roghi che hanno devastato Bonorva, c'è il foraggio per le aziende danneggiate: il buon cuore dei sardi

Un gesto meraviglioso, annunciato dal sindaco Massimo D’Agostino

Di: Alessandro Congia

Un lungo post sui social, da parte del sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino, col quale viene ufficializzato il bellissimo gesto di solidarietà e di buon cuore dei sardi; ancora una volta la catena umana di enorme aiuto non è mancata e ha concretamente capire (qualora ce ne fosse ancora bisogno), quanto è immensa la voglia di aiutare chi è in difficoltà. Le mani assassine dei piromani hanno in maniera deplorevole distrutto ettari di terreni e danneggiato numerose aziende locali, ma il gesto più bello è quello sancito dai sardi, che aiutano a loro volta i sardi ed in molte occasioni non solo loro, nel momento del bisogno.

“Come molti ricorderanno, a metà agosto, il territorio di Bonorva è statto devastato da un terribile incendio che ha causato non poche difficoltà a numerose aziende agricole. Nelle settimane successive si è messa in moto una straordinaria catena di solidarietà che, dalle campagne di mezza Sardegna, ha permesso di far recapitare a Bonorva diversi viaggi di foraggio, in soccorso alle aziende bonorvesi colpite dall'incendio. Colgo quindi l'occasione per ringraziare pubblicamente la Protezione Civile di Bonorva – scrive il sindaco - che ha in qualche modo organizzato i punti di raccolta e smistamento del foraggio in arrrivo, unitamente alla Compagnia Barracellare di Bonorva che si è adoperata per curare gli aspetti logistici e di collegamento con gli allevatori. Gli allevatori di Perfugas, Sedini, Bulzi e Tergu, coordinati dalla Protezione Civile di Perfugas (impeccabile nell'organizzazione delle operazioni di raccolta e scarico), sono stati tra i primi a mobilitarsi, con l'aiuto anche della Compagnia Barracellare di Sedini e di alcune ditte private (Terra Mobis).

Foraggio per gli allevatori di Bonorva è giunto anche dagli allevatori di Aggius (in collaborazione con l'Associazione Ippica Aggese) e da quelli di Sinnai, per mezzo del Comune di Sinnai e della locale sezione di Protezione Civile. Ringrazio anche Sabrina Sassu, sindaco di Cossoine – prosegue il sindaco Massimo D’Agostino - che ha promosso, insieme agli Amici Cossoinesi, la raccolta e distribuzione di foraggio per gli allevatori di Bonorva. Isolatamente poi, anche altri allevatori, di varie zone della Sardegna, hanno contribuito ad aiutare le nostre aziende. Grazie, allora, alle varie sezioni della Protezione Civile e alle compagnie barracellari coinvolte e sopratutto grazie a tutti gli allevatori che non hanno voluto disattendere la secolare tradizione di solidarietà e amicizia che da sempre lega le campagne sarde. A tutto ciò si aggiunga anche il continuo interessamento e la disponibilità che ci è stata offerta dai vari sindaci del Meilogu e di tanti comuni della Sardegna che con telefonate, messaggi e altri mezzi, ci sono stati vicini e si sono preoccupati in questo momento difficoltà. Grazie davvero a tutti e sappiate che troverete a Bonorva sempre la giusta riconoscenza per quanto fatto. Di certo non mancherà mai la mia”.