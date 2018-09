Alberto, il deejay che aveva nel cuore la passione per la musica

Esattamente 4 anni fa un bruttissimo lutto: la morte di Alberto Lisini ha lasciato un vuoto incolmabile tra chi gli voleva un gran bene

Di: Alessandro Congia

Il bellissimo post di Federica Melis, per Alberto Lisini, il deejay cagliaritano di 43 anni scomparso esattamente 4 anni fa per una malattia incurabile. Conosciuto e stimato da tantissime persone, Alberto aveva conquistato le consolle di altrettanti club e discoteche per la sua grande passione: la musica.

Conosciuto da tutto il popolo della notte e non solo come punto di riferimento per i giovani cagliaritani, oltre che un dj era un creatore di progetti discografici, produttore, era una brava persona, disponibile e allegra.

Più di venti anni di carriera, è stato l’animatore delle notti nelle discoteche della Sardegna. L’elenco dei club è lungo: dal Jazzino a Capo Boi, passando per il Lido, lo Tsunami, il K2. Nel 2006, insieme a un altro dj, aveva creato il progetto discografico “The L Bit”.

IL POST CHE COMMUOVE. “Sono passati esattamente 4 anni da quel giorno bastardo che ti ha portato via. Quando mi chiedono come fossi veramente, non so mai che rispondere, non ho mai conosciuto una persona così tanto fuori dagli schemi come eri tu. Faccio fatica ad ammettere che nonostante tutto il mondo va avanti anche senza di te, e purtroppo ho dovuto farlo anche io. Non sono sicura che la vita adesso mi piaccia così tanto, ma forse per la musica vale la pena rischiare di nuovo. Grazie per avermi trasmesso l’amore per quello che facevi. Tu sei dentro quello che sono e che faccio ogni giorno”.