Steve Martin al Blu Star Disco, ecco la data del dj producer nella disco sassarese

Disc jockey tra i più quotati a livello nazionale, sarà lo special guest del Blu Star di Ossi

Di: Alessandro Congia

Steve Martin, disc jockey tra i più quotati a livello nazionale, sarà lo special guest del Blu Star di Ossi il prossimo sabato 22 dicembre 2018, per una serata dedicata agli over 40 ed alla disco music degli anni ‘70, 80 e 90.

Lo start è previsto per le 22.30 con il format ormai collaudato degli Antichi al 100%, lo staff organizzatore specializzato in serate di qualità riservate ai giovani degli anni 80, dove l’unica musica ammessa è quella dell’epoca dei Bee Gees, il periodo in cui la disco divenne un fenomeno mondiale.

Ritorno Al Blu Star, questo il titolo della festa, è dunque l’appuntamento da non perdere per chi le discoteche le ha frequentate con i pantaloni a zampa di elefante ma, in particolar modo, sono chiamati all’appello gli amici della Siesta di Alghero, quelli che l’estate la facevano nella Riviera del Corallo e che d’inverno si trasferivano al Blu Star di Ossi.

Ad arricchire la consolle, oltre Steve Martin, ci saranno gli inossidabili DJs Zeno Pisu e Arturo Pirino, presenze storiche della Siesta e del Blu Star, le discoteche gestite dai fratelli Piero e Peppino Muresu. Per gli appassionati dei ritmi latino americani, in una sala a loro dedicata, sarà inoltre possibile ballare la salsa, la bachata e la kizomba con i maestri di ballo Diego Nieddu e Ayonis Lazaro.