Migranti, via dall’ex Motel Agip: la Prefettura li trasferisce in altre strutture

Una ‘piccola rivoluzione’ che ha interessato più di 70 cittadini extracomunitari, saranno trasferiti presso i centri di accoglienza che hanno vinto il bando

Di: Alessandro Congia

Sul futuro dell’ex Motel Agip (ricordato meglio col nome di Jolly Hotel), ci sono tanti punti interrogativi: fino a qualche giorno fa ospitava una settantina di migranti, ma in questi giorni la Prefettura di Cagliari ha disposto il trasferimento degli ospiti in altri centri presenti in graduatoria.

Come indicato dalle procedure, gli uffici di piazza Palazzo hanno lavorato per stilare le graduatorie di quelle strutture presenti nell'Isola in grado di assolvere alle esigenze richieste, in conformità ai criteri presenti nel bando di gara: da via Cadello, valige al seguito, i migranti sono stati accompagnati, oltre che dai loro mediatori, anche dalle forze dell’ordine.

Qualche problema sarebbe però in essere per i piccoli minori già iscritti nelle scuole e asili del capoluogo sardo: la distanza con Cagliari imporrà loro di fare i pendolari per seguire le lezioni.