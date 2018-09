Ennesimo incidente in moto: gravi due centauri

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13

Di: Redazione Sardegna Live

Ennesimo incidente stradale sulle strade della Sardegna che ha coinvolto due motociclisti.

Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi all’uscita di Ovodda.

Secondo una prima ricostruzione, un centauro tedesco di 56 anni, che viaggiava in direzione del paese barbaricino, ha perso il controllo della propria moto mentre stava effettuando una curva. Ha dunque invaso la corsia opposta nel momento in cui stava sopraggiungendo un altro motociclista, 39enne genovese. L’impatto è stato inevitabile. Il turista tedesco è stato trasportato a bordo dell’elisoccorso all’ospedale di Sassari, ha riportato un trauma cranico, mentre il centauro di Genova mediante un’ambulanza al nosocomio di Sorgono. Le sue condizioni, però, si sarebbero aggravate: è stato quindi trasportato con l’elicottero giunto da Olbia all’ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto sono prontamente intervenuti l’ambulanza base Mike Soccorso da Tonara, ambulanza Base di Gavoi, la Medicalizzata di Sorgono e per i rilievi i Carabinieri di Tonara e di Ovodda.