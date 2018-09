Droga nascosta nella bistecchiera di un cucinino a San Michele: 66enne in manette

Stavolta i Falchi, coordinati dal dirigente Marco Basile, insieme alle Fiamme Gialle, hanno portato a termine l’operazione nel quartiere di San Michele

Di: Alessandro Congia

Grazie alla collaborazione con l’unità cinofila della Guardia di Finanza si è proceduto anche all’arresto di Carlo Ruggiu, 66enne, di Cagliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo opportune e precise informazioni acquisite dai Falchi, si è avuta la certezza che l’uomo detenesse della sostanza stupefacente in casa pronta per lo spaccio e si aveva modo di notare inoltre che le persone che si recavano presso l’abitazione dell’indagato, talvolta entravano anche da un cancelletto che si affaccia al piccolo giardino antistante l’abitazione di Ruggiu così pure si notavano uscire da tale accesso dopo essere entrati dall’ingresso principale.

I poliziotti hanno così organizzato la perquisizione in via La Somme, a San Michele, presso la casa del 66enne: nel corso delle operazioni non si riusciva a rinvenire la sostanza stupefacente, pertanto poiché i riscontri investigativi erano sicuri circa la presenza di droga le attività ispettive proseguivano con la collaborazione dell’unita cinofila della Guardia di Finanza. Infatti nel corso della perquisizione occultati all’interno del cucinino e precisamente sotto il metallo di una bistecchiera venivano rinvenuti circa200 grammi di hashish.

FURTO. Infine si è proceduto a denunciare in stato di libertà B. M. del ’90, rintracciato dai Falchi in via Nizza a bordo di un motociclo, che dagli accertamenti svolti nell’immediatezza e sul posto risultava compendio di furto.

Immediatamente i Falchi hanno bloccato la persona sospetta, che tentava invano la fuga. Si procedeva ad immediata perquisizione e veniva rinvenuta occultata nella cintura dei pantaloni una pistola scacciacani, tipo S&W calibro38, in metallo, del tutto simile al modello originale nonché 5 guanti in lattice di colore azzurro, presumibilmente utilizzabili dall’indagato per compiere altre azioni a carattere predatorio.