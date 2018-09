Sabato 22 settembre le pariglie acrobatiche a Giave

L’appuntamento, in programma dalle 15.00, sarà presentato da Angelo Masia

Di: Antonio Caria

Esibizioni acrobatiche, discese spettacolari. Uno spettacolo unico ed avvincente che solo le pariglie possono dare. Da tempo nel Meilogu si coltiva la passione per il mondo equestre: Torralba, Bonnanaro, Pozzomaggiore, Bonorva, Padria, Thiesi, solo per citarne alcuni.

Anche Giave non è da meno. Famosa è la sua ardia per San Sebastiano che, nel mese di luglio, attira tanti turisti, amanti e non del mondo equestre. Nell’ambito dei festeggiamenti in onore dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo, il comitato dei festeggiamenti 2018 ha promosso per sabato 22 settembre dalle 15.00, le pariglie acrobatiche.

Saranno presenti i cavalieri di Nuoro, Bonorva, Torralba, Ittiri e Oristano accompagnati dai tamburini e dai trombettieri dell’Associazione Ippica “Giara oristanese” e dalla “Sartigliedda” di Oristano.

A presentare l’evento non poteva che essere chiamato uno dei più apprezzati domatori di cavalli isolani, ultimamente anche speaker, Angelo Masia da Bonnanaro.