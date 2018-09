La Guardia di finanza scopre altri 9 lavoratori in nero: sanzioni per oltre 80 mila euro

Nei guai i titolari di due attività commerciali di Tertenia e Lotzorai

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano i controlli della Guardia di Finanza di Nuoro a contrasto del lavoro nero e irregolare in provincia.

L’attività ispettiva, svolta dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Arbatax, ha visto l’esecuzione di numerosi controlli nei confronti di attività commerciali aventi sede in Ogliastra.

A Tertenia, i finanzieri hanno controllato un’azienda operante nella ristorazione scoprendo sei lavoratori in nero tra il personale trovato intento a svolgere la propria attività lavorativa. Per il titolare, oltre alla diffida a regolarizzare i lavoratori per il per il periodo prestato in nero, è scattata l’applicazione della cosiddetta maxi sanzione.

Tre, a Lotzorai, i dipendenti completamente “in nero” scoperti durante un’ispezione che ha interessato un locale di vendita di alimenti e bevande, anche qui il titolare è stato diffidato a regolarizzare i lavoratori e destinatario di una grave sanzione amministrativa.

I controlli, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, rientrano nel più ampio obiettivo di contrasto del lavoro nero ed irregolare in tutta provincia.