Romana festeggia Sant’Antonio da Padova

In programma le esibizioni del gruppo Etnika e dei cantadores a chiterra

Di: Antonio Caria

Due giorni all’insegna della musica sarda per la festa di Sant’Antonio da Padova a Romana. Si partirà sabato 15 settembre alle 17.00 con la recita dei Vespri solenni. Alle 19.00 spazio per i bambini con i giochi gonfiabili (ripetuti il giorno successivo). Alle 22.00 è in programma l’esibizione del gruppo “Etnika” con la partecipazione straordinaria di Irene Loche.

Domenica 16 alle 10.00 Don Francesco Tavera celebrerà la Santa Messa che sarà animata dai canti del coro locale “Su Romanesu”. Subito dopo partirà la processione per le vie del paese alla presenza della banda musicale ittirese. Alle 18.00 avverrà lo scambio delle bandiere.

Alle 22.00 la serata conclusiva dei festeggiamenti con la gara a chiterra che vedrà protagonisti Daniele Giallara di Cuglieri, Franco Dessena di Orosei, Salvatorangelo Salis di Macomer accompagnati dalla chitarra di Bruno Maludrottu di Olbia e dalla fisarmonica di Graziano Caddeo di Dualchi.