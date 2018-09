La Sardegna incontra la Danimarca nel segno di Maria Carta

Dal 14 al 17 settembre una delegazione della Fondazione si recherà a Copenaghen per promuovere l’isola

Di: Antonio Caria

Dopo l’esperienza in Argentina nel mese di marzo e quelle a Roma e Verona a giugno, stavolta la Fondazione Maria Carta di Siligo si recherà in Danimarca, più precisamente a Copenaghen, una serie di incontri per promuovere la musica, l'enogastronomia e la cultura sarda.

La delegazione capitanata dal Presidente Leonardo Marras sarà in terra danese dal 14 al 17 settembre grazie alla neo costituita associazione Incantos, presieduta da Olimpia Grussu, originaria di Mogoro.

Si partirà sabato sera alle 19.00, presso il ristorante “San Giorgio (premiato dal Gambero Rosso come migliore ristorante italiano in Danimarca) dove, alla presenza del titolare Achille Melis (chef di origine sarda) e di Roberto Flore (project manager del Nordic Food Lab), si discuterà delle tradizioni culinarie dell'antica civiltà nuragica della Sardegna nell'incontro dal titolo “A tavola con la civiltà sarda”. Domenica 16, l'Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen darà spazio ai suoni e le musiche della Sardegna, sempre nel segno di Maria Carta. Ad aprire la serata i saluti del presidente Marras e dei vertici dell'Istituto.

Subito dopo verrà proiettato un breve filmato che ripercorre l'attività artistica di Maria Carta. Seguirà il concerto del duo Fantafolk (Andrea Pisu alle launeddas e Vanni Masala all'organetto) e di Manuela Mameli che proporrà una serie di brani della tradizione, alcuni di essi appositamente rivisitati per l'occasione.

Ai rappresentanti dell'ambasciata e del consolato d'Italia a Copenaghen verrà inoltre letto il messaggio di saluto che il presidente del consiglio regionale della Sardegna, on. Gianfranco Ganau, ha affidato a Leonardo Marras. L’incontro si concluderà con la degustazione di alcuni dei prodotti tipici dell'azienda agrituristica Sa Mandra di Alghero insieme ai vini della Cantina di Santa Maria la Palma.