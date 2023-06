Il suo canto: necessità e passione. La splendida Maria Carta avrebbe compiuto oggi 89 anni

La cantante nacque a Siligo il 24 giugno 1934. Nel 1957, a 23 anni, fu eletta Miss Sardegna e nel 1972 Ennio Morricone le fece incidere la sigla dello sceneggiato TV “Mosè”

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi, 24 giugno, Maria Carta avrebbe compiuto 89 anni. È la voce della Sardegna, una donna e artista straordinaria sempre viva nei cuori di tutti i sardi: di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e di volerle bene e di chi, magari più giovane, ha scoperto più tardi la sua voce unica e si è lasciato travolgere dai suoi testi che parlano di amore, speranze, nostalgia e di dolore.

La vita di Maria Carta si spense a Roma il 22 settembre 1994, dopo una brutta malattia scoperta cinque anni prima e di cui parlò al “Maurizio Costanzo Show”. La cantante riposa nella tomba di famiglia, nel cimitero di Siligo, piccolo comune di circa 780 abitanti, nella regione storica del Meilogu, provincia di Sassari.

Maria Giovanna Agostina Carta nacque il 24 giugno 1934 in Via Brigata Sassari, da Giovanna Maria Delogu e da Antonio Carta (che morì quando lei aveva solamente otto anni). Come si legge sul sito del Comune di Siligo, in un testo scritto da Maria Antonietta Seu Deiana e tratto dal libro “Siligo, storia e società”, prese il nome di Giovanna perché nacque il giorno della festa di S. Giovanni e Maria Agostina per ricordare la nonna materna (sennorese di nascita).

“Fin da bambina – si continua a leggere - mostra di avere una bella voce, lavora e canta, canta e lavora. Il suo primo pubblico è la gente del paese: le donne che assieme a lei raccolgono le olive, le donne che sarchiano il grano, le donne che lavano i panni al fiume, i pastori, i contadini. Impara i canti natalizi e la messa in latino dal parroco del paese. Canta in chiesa durante le novene, nei riti della Settimana Santa e alle messe solenni. Poi inizia a cantare nelle piazze con i cantadores, considerati da sempre i pilastri del canto sardo”.

Ecco alcune delle sue principali tappe: Nel 1957, a 23 anni, fu eletta Miss Sardegna, nel 1958 si trasferì a Roma, a 26 anni sposò Salvatore Laurani, sceneggiatore e nel 1972 Ennio Morricone le fece incidere la sigla dello sceneggiato TV “Mosè”, nel 1971 uscì il suo primo disco “Paradiso in Re”.

Nel 1975 pubblicò una raccolta di poesie, “Canto rituale - Roma Coines”, nel 1976 venne eletta Consigliere Comunale di Roma nelle liste del Partito Comunista Italiano e nel 1981 nacque suo figlio David.

Ricca anche la sua carriera di attrice, ad esempio, tra i tanti ruoli, interpretò la madre nel “Padrino Parte II” con Robert Deniro e Marlon Brando di F. Coppola.

Cantò nei teatri e nelle cattedrali più importanti del mondo e fu anche invitata dal Presidente sovietico Micail Gorbaciov a Stoccolma per la festa del Premio Nobel.

Nel 1989 dovette dire addio alla mamma e nello stesso anno scoprì di essere affetta da una grave malattia.

“La malattia la porta spesso ad arrendersi, ma lei continua a lottare e partecipa a tantissime trasmissioni: è ospite di Maurizio Costanzo, di Pippo Baudo, di Gigi Marzullo, di Wilma de Angelis, di Red Ronnie, canta a S. Remo, partecipa al raduno musicale Icnos di Sedilo e il 29 maggio del ’93 Maria è a Siligo invitata ufficialmente dall’Amministrazione Comunale. I giornali sardi riportano la notizia dell’avvenimento. I manifesti affissi in tutto il territorio del Meilogu e in altri paesi vicini annunciano a caratteri cubitali: “Siligo incontra Maria Carta”, scrive Maria Antonietta Seu Deiana.

Si spense dopo cinque anni, a 60 anni, e per sua volontà riposa nel cimitero di Siligo, tra la sua gente.