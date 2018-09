Giorgio Demurtas nuovo presidente provinciale della Federazione Coldiretti di Cagliari

La nomina è avvenuta questa mattina all'unanimità

Di: Antonio Caria

È Giorgio Demurtas il nuovo presidente provinciale della Federazione Coldiretti di Cagliari. L'elezione, all'unanimità, è avvenuta questa mattina nel corso dell'assemblea dei presidenti di sezione alla quale hanno preso parte anche il presidente ed il direttore regionale Battista Cualbu e Luca Saba e il vicedirettore provinciale Sergio Lai.

Succede a Efisio Perra che, come ha dichiarato lo stesso Demurtas, «ha lavorato molto bene e continuerà ad essere un punto di riferimento” sono state le sue prime parole da neo presidente. La Coldiretti – ha proseguito –è una grande famiglia coesa dove si avvicendano le persone ma rimane la solidità e la lucidità dell’Organizzazione. Con il nuovo Consiglio e i presidenti di sezione e insieme alla struttura proseguiremo sullo stesso solco di chi ci ha preceduto, con massima vicinanza e collaborazione con il territorio».

Inoltre è stato anche eletto il Consiglio provinciale rappresentativo di tutta la Federazione. E’ composto, oltre che dal presidente dei Pensionati Sisinnio Fadda, il delegato dei Giovani Antonio Mais e la responsabile delle Donne Emanuela Mostallino, dai presidenti di sezione Antonello Bughitta (Gesturi), Michela Dessì (Arbus), Tobia Desogus (Masainas), Paolo Floris (Sanluri), Antonino La Corte (Pula), Massimo Impera (Santadi), Giancarlo Littarru (Domusnovas), Sandro Murgia (Dolianova), Valentina Murru (Castiadas), Efisio Perra (Quartucciu), Priamo Picci (Serramanna), Gianluigi Podda (San Sperate)E Beniamino Sirgigu (Senorbì).

L'elezione di Demurtas chiude la seconda parte dei rinnovi delle cariche sociali della Coldiretti in Sardegna. Da marzo a giungo sono stati rinnovate le cariche di tutte le sezioni comunali, poi è stata la volta delle Federazioni provinciali, con l’elezione dei presidenti e consigli dei Pensionati, Giovani e Donne e dei consigli e presidenti provinciali. Oltre a Giorgio Demurtas, gli altri presidenti provinciali sono Battista Cualbu (eletto martedì scorso) per il Nord Sardegna, Leonardo Salis (eletto ad agosto) per Nuoro Ogliastra e Giovanni Murru in carica da un anno per Oristano.

Laureato in ingegneria, Demurtas ha 43 anni ed ha una azienda modello a Muravera dove alleva pecore e trasforma il latte nel proprio caseificio insieme al fratello ingegnere e alla sorella geologa.