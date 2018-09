Torralba festeggia Nostra Signora di Cabu Abbas

La Chiesa, sita a circa 5 chilometri dal paese, è stata tra le più visitate a Monumenti Aperti

Di: Antonio Caria

Un salto indietro nel tempo, più precisamente al basso Medioevo. Ed è in questo periodo, siamo tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo, che viene edificato questo edificio religioso in stile romanico-pisano.

Un edificio semplice, ma molto interessante dal punto di vista storico, situato in una zona molto ricca d’acqua, a pochi passi dal Complesso monumentale di Santu Antine, si trova attualmente a circa cinque chilometri di distanza da Torralba.

Per tanti anni vi fu annesso un monastero di monaci di Montecassino. La Chiesa, attualmente in buono stato di conservazione, venne restaurata nel 1971. Un apposito comitato di occupa di organizzare i festeggiamenti religiosi, benché in passato alcuni ricordano solenni processioni.

La Chiesa è stata inserita tra i siti visitabili nella prima partecipazione di Torralba a Monumenti Aperti, in coabitazione con Cossoine. Un buon numero di visitatori hanno potuto ammirare, nelle giornate del 2 e il 3 giugno grazie a un gruppo di volontari, questo importante monumento.

La festa di quest’anno, resa possibile grazie alla Parrocchia di San Pietro guidata da Don Antonio Simula e dall’apposito Comitato, sarà celebrata domani 7 e sabato 8 settembre. In entrambe le giornate sarà recitato il Santo Rosario alle 18.00 e verrà celebrata la Messa alle 18.30.