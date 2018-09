Tra tradizione e innovazione: l'arte di Cosimo Mureddu

Di: Redazione Sardegna Live

“Quando il lavoro manca, c'è chi invece di cercarlo decide di crearselo o perlomeno di riportare alla luce mestieri per troppo tempo accantonati”. E’ quanto ci racconta Cosimo Mureddu, artigiano orgolese, che, dall'amore per il proprio paese e le tradizioni, ha tratto spunto per creare un’attività che oggi è la sintesi di un percorso voluto con grande determinazione.

Dunque oggi Cosimo Mureddu è un professionista della lavorazione della pelle: cuce e ricama la propria passione in manufatti che riprendono i colori degli abiti tradizionali della Sardegna, in particolare della sua Orgosolo.

Sottosella, collane per cavalli, borse e scarpe sono alcune delle creazioni.

Cosimo è colui che in ciò che fa mette tutto se stesso e la riuscita del buon prodotto.

Oggi più che mai va sostenuta l'iniziativa di persone che producono opere e oggetti che hanno in se il respiro della storia del nostro popolo e che dalla sua cultura millenaria traggono le forze per trasmettere una bellezza di cui c'è sempre più necessità, ma che diviene sempre più rara.

Cosimo esprime oggi "L'arte di saper fare e il saper fare con arte”, saper fare bene le cose per il proprio piacere e per chi scegli i suoi prodotti, realizzati sempre con passione, cura, precisione e qualità. “Esiste anche l’aspetto magico del fare manualmente - spiega Cosimo -, ossia la capacità di creare dal niente una realtà fisica che non significa solo abilità nelle mani, negli utensili, nel mettere in pratica le tecniche, ma soprattutto l'affermazione della possibilità di pensare e manifestare in una forma fisica reale qualcosa che prima non esisteva”.

Sarà possibile anche quest’anno ammirare i suoi lavori e le novità proposte e create con "Amore 'e Coro" nel corso del circuito Autunno in Barbagia che farà tappa a Orgosolo nei giorni 13 e 14 ottobre.