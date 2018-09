Si abbassa i pantaloni davanti a una ragazzina di 12 anni

Denunciato un 76enne

Di: Redazione Sardegna Live

Un 76 enne è stato denunciato da Carabinieri di Lanusei per atti osceni in luogo pubblico commessi in presenza di una minorenne.

Il fatto risalirebbe ai primi di agosto e sarebbe avvanuto nei pressi della trafficata via Umberto e Via Roma a Lanusei. Secondo quanto ricostruito e riferito dai militari, l’anziano si sarebbe slacciato i pantaloni e la cerniera a zip, muovendo la lingua, rivolgendosi ad una signora che era in compagnia della figlia di 12 anni.

L'uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.