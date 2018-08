I buoni sapori di una volta con l’ottava edizione della Sagra degli Ortaggi

Tradizioni enogastronomiche, musiche popolari, menù con gli ortaggi

Di: Alessandro Congia

Sabato 1° settembre, a Barrali, torna la Sagra degli Ortaggi, la tradizionale rassegna gastronomica del piccolo paese tra Trexenta e Parteolla dedicata al mondo agricolo e alla campagna che produce.

Per l'occasione la ProLoco proporrà ai presenti un ricco menù degustazione, un primo alle verdure, peperoni con costine di maiale e verdure agrodolce, fritelline di zucchine, pane fatto in casa come da trazione barralese, vino, dolci e frutta.

A intrattenere i visitatori la musica del fisarmonicista Paride Peddio e le composizione dialettali dei cantadoris Porcu e Agus accompagnati dai tenores di Orgosolo. Inizio della manifestazione alle ore 19, in piazza del Popolo.