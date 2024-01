Barrali, guida senza aver conseguito patente: 49enne recidivo denunciato

Trovato dai carabinieri, per la seconda volta, alla guida di un’auto senza che abbia mai conseguito la patente

Di: Ilaria Cardia

A Barrali, ieri, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per "reiterazione nel biennio di guida senza patente", un 49enne residente ad Assemini.

I FATTI - L'uomo, operaio e censito nella banca dati delle forze di polizia, è stato fermato dai militari dell'Arma nel corso di un posto di controllo in via Guglielmo Marconi, mentre era alla guida di un'autovettura Citroen C2 di proprietà della madre, residente a Cagliari.

Durante il controllo, il 49enne non ha potuto fornire la propria patente di guida. Quindi, effettuati gli accertamenti attraverso la banca dati della motorizzazione civile, i carabinieri hanno potuto constatare come l’uomo, in realtà, non avesse mai conseguito la patente. Inoltre, è risultato che circa un anno fa era stato fermato mentre conduceva un'altra autovettura e si trovava nelle medesime condizioni. Ne è seguita una denuncia penale, una contravvenzione e il veicolo è stato affidato a una persona idonea, chiamata dall'interessato e sopraggiunta sul posto