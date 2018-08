Incidente in galleria: scontro tra due auto

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale intorno alle ore 12 sulla Strada statale 131 DCN, al chilometro 109.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta all'interno della galleria de "si iscala" di Budoni per soccorrere alcuni occupanti delle due auto: una Volkswagen Passat e una Alfa Romeo GT andate in collisione.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 e la Polizia stradale.

Le auto persorrevano la strada nella stessa direzione, verso Nuoro, quando si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Le persone coinvolte sono state trasportate all'ospedale di Olbia per ulteriori accertamenti.