Algerina incinta ruba alla Rinascente: bottino 300 euro di vestiario, arrestata

L’episodio è avvenuto ieri sera, all'interno del punto vendita di via Roma

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto una giovanissima donna di origine algerina, classe 1994, che nonostante il suo stato interessante, ha commesso una rapina per circa 300 euro di valore all’interno del centro commerciale La Rinascente, nella centralissima via Roma a Cagliari.

In particolare la giovane donna senza fissa dimora e richiedente asilo, intorno alle 19 dopo essersi introdotta all’interno del punto vendita, si impossessava di capi abbigliamento per un valore complessivo di 295 euro che provvedeva a privare del relativo dispositivo antitaccheggio, poi una volta avviatasi verso l’uscita, reagiva violentemente alle richieste degli addetti alla sicurezza che avevano notato in lei atteggiamenti sospetti.

La donna voleva assicurarsi la fuga ma veniva subito dopo bloccata dai militari intervenuti che l’hanno ammanettata. Questa mattina è previsto il processo col rito della direttissima.