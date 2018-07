30° Festival "Francesco Bande": colori e suoni della Sardegna

Appuntamento domani 1 Agosto nella Chiesa di San Sisto

Di: Redazione Sardegna Live

Ritorna l’appuntamento con il Festival “Francesco Bande” evento che valorizza il folklore nelle sue più alte espressioni e che quest’anno è giunto alla sua trentesima edizione.

Il concerto Folkloristico dedicato al maestro Francesco Bande indimenticabile artista originario di Bultei, (piccolo centro del Goceano), sarà realizzato con il patrocinio del Comune di Sassari e con la collaborazione dell’Associazione Nova Euphonia che presenterà la prima rassegna “Voci per i Candelieri” con la quale vuole rendere omaggio alla città di Sassari evidenziando tutte le suggestioni e le atmosfere della “sassareseria” e di tutto quello che aleggia attorno alla famosa “Faradda” ( la discesa dei Candelieri) che dal 2013 è entrata a far parte della Rete delle grandi “macchine a spalla” e patrimonio immateriale dell’UNESCO insieme ai Gigli di Nola, la Varia di Palmi e la Macchina di Santa Rosa di Viterbo.

Francesco Bande, abile ed impareggiabile fisarmonicista di fama internazionale, autore e compositore di musiche originali, instancabile divulgatore delle nostre tradizioni musicali dedicò i cinquant’anni della sua vita a salvaguardare e rinnovare la nostra cultura in tutto il mondo. Fu sempre protagonista nelle più rinomate Kermesse folkoristiche isolane come: Sant’Efisio a Cagliari, La Cavalcata Sarda a Sassari e la Sagra del Redentore a Nuoro e tantissime altre. Francesco, era ininterrottamente attivo nella formazione di numerosi gruppi folkloristici isolani e divenne l’accompagnatore ufficiale di diversi sodalizi con i quali ha effettuato numerose tournée all’estero. Il Maestro Bande, era già noto al pubblico quando nel 1955 partecipò alla famosa trasmissione radiofonica della Rai “Il Campanile d’Oro” alla quale presero parte molti esponenti del folklore italiano sfidandosi in una gara tra regioni, nella quale Francesco si classificò tra i primi posti.

Il concerto di questa edizione, verrà proposto per la seconda volta consecutiva nella splendida cornice risalente al 1278 della Chiesa di San Sisto sita nel cuore della città di Sassari dove hanno sede le prime cinque parrocchie cittadine ed avrà inizio alle ore 21:00 con ingresso libero.

Il Programma sarà così articolato:

Per la sezione aerofoni ad ancia semplice – is launeddas, esecutori:

Associazione “Nodas Antigas” di San Gavino Monreale con il direttore Maestro Bruno Loi;

Il Maestro Loi, allievo di Dionigi Burranca noto suonatore di Samatzai (piccolo borgo dell’oristanese) che insieme ad altri esecutori di musiche sacre e profane come: Antonio Lara, Efisio Melis e Aurelio Porcu fu un importante strumentista e maestro di launeddas.

Per la sezione aerofoni ad ancia libera in serie – fisarmonica diatonica, esecutrice:

Inoria Bande organetto e voce solista che eseguirà brani sacri e le composizioni del padre Francesco. Inoria, solista unica nel suo genere, riesce sempre ad evocare grandi suggestioni legate alle note dello strumento originario delle Marche che ormai fa parte a pieno titolo della nostra cultura musicale e grazie al quale è nota al grande pubblico la famiglia d’arte che con grande gioia e dignità rappresenta a livello locale, nazionale ed internazionale.

Per la sezione Canti Polifonici tradizionali world music e spiritual, esecutori:

Corale studentesca “Città di Sassari” formazione nata nel 2014 come coro interscolastico delle scuole superiori della Sardegna e vanta più di settanta performance nell’isola nel continente ed all’Estero e InsiemeVocale Nova Euponia, corale nata nel 2010 e vanta già numerosi riconoscimenti internazionali durante il festival Bande sarà coadiuvata dalla presenza dei musicisti: Marco Solinas maestro accompagnatore, Aurora Cossu alle percussioni, Valeria Secchi alla chitarra e Rosella Petretto al flauto che saranno diretti dal Maestro Vincenzo Cossu.