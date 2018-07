Il 28 e 29 luglio la sedicesima festa delle etnie

L’evento è organizzato in concomitanza con i 90 anni dall’arrivo dei primi coloni

Di: Antonio Caria

Saranno due giornate dedicate alle etnie quelle del 28 e 29 luglio dalle 20.00 ad Arborea, più precisamente in piazza Maria Ausiliatrice. Si rinnova, per la sedicesima volta, l’appuntamento gastronomico che vede protagonisti otto succulente pietanze provenienti dalla Sardegna, Veneto, Lazio, Romagna e Friuli.

In poche parole, le aree geografiche da cui provenivano i coloni che, 90 anni or sono, fondarono il centro dell’oristanese. Gli stessi furono ospitati presso l’albergo “Gallo Bianco” prima del trasferimento dei poderi. Non per tutti fu così. Alcune storie e testimonianze saranno raccontate in occasione della ricorrenza che sarà celebrata a ottobre e novembre.

«Ora è il momento di celebrare le etnie – ha commentato il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris-. «l’insieme di famiglie che hanno dato vita alla comunità saldando speranze, vincoli e modi di vita che le accomunano».

Altri quattro momenti animeranno le due serate. In primo luogo la sagra dedicata alle angurie, giunta alla sua quarantaquattresima edizione edizione manifestazione, la sedicesima edizione di “Seadas sotto le stelle” e la festa della birra.