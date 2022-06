Arborea. Accoltella un coetaneo nei parcheggi di un locale: arrestato 20enne

I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto

Di: Redazione Sardegna Live

È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 20enne di Masullas che nella notte tra sabato e domenica ha accoltellato un coetaneo nei parcheggi di un locale notturno ad Arborea.

I carabinieri hanno ricostruito la vicenda. I due, intorno alle 5:30 dopo aver trascorso la serata nel locale, hanno avuto una violenta discussione nei parcheggi. Il 20enne ha estratto dalla tasca il coltello colpendo il coetaneo alla coscia e all'addome.

È proprio questa seconda coltellata che ha spinto i militari a contestare il tentato omicidio e non solo le lesioni gravi per la ferita alla coscia. Il giovane è stato rintracciato poche ore dopo l'aggressione e portato in caserma ad Arborea, mentre il ferito è stato medicato in ospedale: non è grave. Oggi si terrà l'udienza di convalida.