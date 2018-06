Dave Ruda e l’ardia per san Giovanni Battista

due giorni di festa all'insegna dell'equitazione e della tradizione

Di: Antonio Caria

Tutto pronto a Bonorva per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Una festa molto sentita e organizzata nei minimi dettagli dal comitato 2018.

Si partirà sabato 23 giugno alle 18.00, con la recita dei Vespri Solenni nella chiesa intitolata al Santo. Alle 19.00 avrà inizio l’ardia mentre alle 22.30 si terrà il concerto di Dave Ruda.

Domenica 24 alle 8.00, sempre nella Chiesa di San Giovanni, sarà celebrata la Messa del mattino seguita, alle 9.00, da una nuova ardia. Al termine, il simulacro del Santo sarà accompagnato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Bambina dove sarà celebrata la funzione liturgica solenne animata dal coro “Paulicu Mossa” di Bonorva.

Subito dopo avrà luogo la processione che toccherà Piazza Santa Maria, Via Marconi, via Cugia, via Azuni, via Cagliari, via Ferracciu, piazzetta Indipendenza, via Dante, corso Vittorio Emanuele II, via Colonna, via Nino di Gallura, via Mura, via Roma, via Cairoli, via Doria, via Bellini, via Barisone II, corso Umberto I e la Chiesa di San Giovanni Battista. Il corteo vedrà la presenza della banda musicale “Città di Ozieri”, del coro “Paulicu Mossa” e del gruppo minifolk “Santa Maria Bambina” di Bonorva.

Alle 17.30 andrà in scena la commedia “Su Mazzone Ingullione”, realizzata dai bambini della seconda A elementare dell’Istituto comprensivo di Bonorva. Alle 19.00 spazio alla poesia estemporanea logudorese con i poeti Tore Senes di Bonorva, Diego Porcu di Santu Lussurgiu e Bruno Agus di Gairo accompagnati dai “Tenores di Santu Lussurgiu”.

I festeggiamenti si chiuderanno alle 22.30 con l’esibizione della cantante di Oliena Giusy Deiana, del gruppo Etnos e del minifolk “Maria Bambina” di Bonorva. Nelle giornate del 21, 22 e 23 giugno, nella Chiesa di San Giovanni, sarà celebrato il triduo con la recita del Rosario.