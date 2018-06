Ritrovato ad Alghero il minore scomparso della casa di accoglienza di Siliqua

Si è allontanato volontariamente per raggiungere il padre che abita nella città catalana

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Alghero hanno rintracciato un ragazzo di 15 anni che il 13 maggio scorso si era allontanato dalla Casa di Accoglienza “La Casetta di Donata” di Siliqua.

La sua scomparsa era stata segnalata ai Carabinieri di Iglesias da una dipendente della comunità e da lì sono state diramate le ricerche.

Il ragazzo, che ha legami con la città di Alghero in quanto vi abita suo padre, era ospite della struttura dal precedente 8 maggio.

Si è trattato sicuramente di un allontanamento volontario, hanno riferito i Carabinieri, ma è scattato ugualmente il piano ricerche persone scomparse.

Il minore ha vagato per l’Isola per qualche giorno fino a quando non ha cercato di raggiungere il genitore ad Alghero. I militari del posto, all’atto del rintraccio, hanno subito informato la Procura della Repubblica per i Minorenni di Sassari ed i Servizi Sociali. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il ragazzo è stato accompagnato e affidato al responsabile di un Centro di Accoglienza di questa provincia.