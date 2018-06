Soggiorno termale per anziani in Sardegna: aperte le iscrizioni

La scadenza è fissata per venerdì 22 giugno

Di: Antonio Caria

L’Amministrazione comunale di Torralba prosegue nella sua attività di promozione di iniziative destinati agli anziani residenti. A questo proposito, il Sindaco Vincenzo Dore ha comunicato che sono aperte le iscrizioni per il soggiorno termale che si terrà, presumibilmente, tra la fine di agosto e gli inizi di settembre.

Gli interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione entro venerdì 22 giugno indicando la località sarda in cui si vuole effettuare il soggiorno. Successivamente gli uffici provvederanno ad adottare gli atti necessari per l’organizzazione dell’iniziativa.

Il costo è legato al numero dei partecipanti. Inoltre, il Comune concorrerà alle spese in favore dei residenti. Le domande dei non residenti saranno accolte solo in caso di disponibilità delle stanze e il pagamento dell’intera quota partecipativa. I moduli sono disponibili presso all’ingresso del palazzo comunale.