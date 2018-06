Lavori pubblici, le scuole si rifanno il look: cantieri durante le vacanze estive

Le opere di manutenzione agli edifici scolastici cittadini si concluderanno prima del rientro degli alunni

Di: Alessandro Congia

Proseguono gli interventi sulle strutture scolastiche a Sestu, mentre si continua a lavorare sulla palestra e sulla scuola media di via Dante, per un importo di 400mila euro, sono stati aggiudicati i alcuni appalti. Sull’istituto di via Verdi, con una cifra di 400mila euro si garantirà la sistemazione della copertura, il rifacimento dei bagni della scuola dell'infanzia e la sostituzione degli infissi, mentre per il compendio delle elementari in via Repubblica, anche qui 400mila euro a base di gara, dove è prevista la sostituzione di tutti gli infissi con una tipologia di altissimo livello, performanti, sicuri e per il quale il contratto con la ditta aggiudicataria è già stato firmato.

Stessa cifra per le elementari di via Galilei, per la sistemazione della copertura, uscite di sicurezza e sostituzione di tutti i serramenti. Anche in questo caso, il contratto con la ditta è già stato validato: “Con un milione e 600mila euro – sottolinea Lia Sechi, assessore ai Lavori Pubblici – abbiamo garantito gli interventi essenziali che necessitavano da tempo e su progetti fondamentali dove gravitano i nostri piccoli e futuri cittadini del domani”.