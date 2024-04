Comunali: il centrosinistra stringe su Cagliari, domani vertice

Il Campo largo verso la scelta di Massimo Zedda come candidato sindaco

Di: Redazione Sardegna Live

Si attendeva l'insediamento della giunta guidata da Alessandra Todde e l'elezione del nuovo presidente del Consiglio regionale della Sardegna, ora le interlocuzioni sulle candidature per le elezioni comunali nel centrosinistra possono riprendere.

C'è urgenza soprattutto per quanto riguarda Cagliari, dove i tempi stringono e il centrodestra ha già scelto di far correre Alessandra Zedda in quota Lega, ex Fi ed ex vicepresidente della giunta Solinas, il cui volto appare già sui manifesti affissi in città.

L'appuntamento con il tavolo di coalizione è per domani alle 18 in via Emilia a Cagliari. Ora che è stato ufficialmente sciolto l'ultimo dubbio con l'elezione del segretario dem Piero Comandini, tentato inizialmente dalla corsa per il capoluogo, alla carica di presidente dell'Assemblea sarda, la strada per la convergenza sull'unico nome al tavolo, quello del progressista Massimo Zedda, già sindaco di Cagliari, dovrebbe essere spianata e la riunione di domani potrebbe essere decisiva.