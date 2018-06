Quattordici danzatrici sassaresi protagoniste di Opacity#1

Il Teatro Civico di Sassari punto di partenza di un esperimento che andrà in scena anche in altre città italiane

Di: Antonio Caria

Non può che essere soddisfatto il performer Salvo Lombardo al termine Opacity#1, andato in scena lunedì sera al Teatro Civico di Sassari. Uno spettacolo che ha visto la partecipazione, a sorpresa, di quattordici ragazze sassaresi, tra allieve della scuola e danzatrici della compagnia Estemporada.

Parte così ufficialmente un esperimento pilota che nelle prossime settimane vedrà coinvolti vari palcoscenici italiani, con un formato ideato appositamente per la produzione Excelsior, e che porterà il cast fisso della compagnia Chiasma a interagire con un gruppo scelto di danzatori locali, diverso da città a città.

Un ottimo risultato considerato che le danzatrici, preparate da Livia Lepri, hanno avuto una sola mattinata per studiare le coreografie e provare i passi assieme al maestro.

«Abbiamo sentito che quella di Sassari era la piazza giusta per sperimentare in tranquillità questo versante di lavoro – ha affermato Lombardo –. Data la consueta predisposizione e apertura all’ascolto che la compagnia Estemporada da sempre ci manifesta. Ho trovato un gruppo di allieve danzatrici straordinarie, molto motivate e preparate. Siamo felicissimi del risultato».

«Devo dire che ormai mi sento un po’ sassarese – ha concluso Lombardo con ironia –. Con Daria Greco ritorneremo a luglio per un prossimo lavoro e quindi a ottobre per il festival “Corpi in movimento le piazze che danzano”».