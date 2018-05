Grande successo a Sorgono per la festa di San Mauro

Tre giorni di fede, tradizione e divertimento per tutte le età

Di: Cristina Tangianu

L’attesa non ha deluso le aspettative e anche quest’anno la Festa dedicata a San Mauro Abate a Sorgono è stata un vero trionfo.

La forza del grande evento è derivata soprattutto da ciò che l’intera comunità ha trasmesso a chiunque abbia partecipato ai tre giorni di festa: un profondo senso di fede, l’amore per il territorio, l’attaccamento alle proprie tradizioni e una grande accoglienza nei confronti degli ospiti.

La Sagra, insomma, si è tradotta, ancora una volta, in un momento di aggregazione, di unione e di raccoglimento che ha avuto come cuore pulsante dei festeggiamenti il santuario dedicato a San Mauro, tra le più antiche chiese campestri dell’Isola e la più grande della Sardegna.

Dietro il successo di questa edizione c’è il grande lavoro della Leva del ’78, su Sociu de Santu Mauru, con la Presidente Cristina Pisu, che con i suoi fedales ha lavorato intensamente per un intero anno per regalare ai propri paesani e a tutti i visitatori tre giorni di svago e di divertimento. La grande fatica dei giorni prima e durante l’evento ha fatto spazio alla soddisfazione: “Siamo contenti di come è andata, abbiamo vissuto tante emozioni - hanno detto i quarantenni -. Vogliamo ringraziare il Comune, i commercianti e tutte le persone che ci hanno dato una grande mano in questi giorni”.

La festa, iniziata venerdì 25, è terminata domenica con la Santa Messa accompagnata dall’Associazione Culturale Launeddas del Sinis e dal Coro Parrocchiale Femminile di Sorgono, diretto dal Maestro Alessio Pilloni, con la Processione in onore di San Mauro Abate accompagnata dalle confraternite della forania, dall’Associazione Culturale Launeddas del Sinis, dalle coppie in abito tradizionale provenienti da Meana Sardo, Samugheo, Ortueri, Tonara, Ovodda, Tiana, Cabras, Aritzo e Belvì e dall’Associazione Gruppo folk di Sorgono, dall’Associazione Gruppo Folk Busachi Bella Mia, dal Gruppo Folk Su Gologone di Oliena, e dal Gruppo Folk Santu Jacu di Orosei.

Gruppi folk che si sono poi esibiti sul palco nella serata di chiusura dei festeggiamenti in onore di San Mauro, terminata con i balli in piazza accompagnati da Sergio Putzu, Costantino Lai e Luigi Meleddu.

Foto di Alessandra Angius