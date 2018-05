Videosorveglianza e sicurezza: in Prefettura il sì al patto tra i Comuni sardi

Occhi elettronici puntati sui territori urbani per prevenire i fenomeni delinquenziali, per ora saranno 256 su 377 centri abitati video-sorvegliati dalle telecamere

Di: Alessandro Congia

Firmati questa mattina presso l'Ufficio Territoriale del Governo a Cagliari, dal Prefetto Tiziana Costantino e dai Sindaci dei Comuni che finora hanno aderito all'iniziativa (Cagliari, Nuraminis, Pauli Arbarei, Portoscuso, Quartu Sant'Elena, Sanluri, Settimo San Pietro e Villamar) i Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e per l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Redatti sulla scorta di un apposito schema predisposto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, i Patti oggi siglati mirano a definire concretamente gli interventi da mettere in campo incidendo su specifici contesti, nonché tenendo conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

Essi consentiranno, altresì, agli Enti locali firmatari di presentare richiesta di ammissione ai finanziamenti statali disponibili (complessivamente, in ambito nazionale, 37 milioni di euro per il triennio 2017/2019) per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle rispettive realtà territoriali.

Poiché la suddetta iniziativa, in sede locale, si inserisce nel più generale quadro recentemente delineato nel noto "Accordo per la promozione della Sicurezza Integrata" siglato, alla presenza del Ministro dell'Interno, dal Prefetto di Cagliari e dal Presidente della Regione Sardegna, a Roma in data 27 febbraio 2018, alla firma erano altresì presenti l'Assessore Regionale agli Enti Locali, in rappresentanza del Presidente della Regione, nonché il Presidente dell'ANCI Sardegna, unitamente ai vertici delle Forze di Polizia della provincia.