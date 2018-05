Giovane spacciatore occupa abusivamente un alloggio: denunciato

I Carabinieri sono intervenuti nel quartiere di San Michele, a Cagliari

Di: Alessandro Congia

Aveva già fatto eseguire dei lavori di ristrutturazione delle camere e fatto montare un nuovo portoncino blindato. Gli strani movimenti di M.O., 33enne, pregiudicato per reati penali legati all’ambiente della droga, non sono sfuggiti agli investigatori del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari.

I Carabinieri hanno sequestrato un immobile in via Seruci, occupato abusivamente dall’uomo, già arrestato nel marzo 2018 e attualmente in libertà. Per ora c’è una dpl, denuncia a piede libero nei suoi confronti, mentre l’abitazione (in passato il precedente assegnatario aveva rinunciato), è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia legale al Comune di Cagliari.