Personal trainer e dieta Mediterranea testimonial del buon cibo nei mercati di Campagna Amica

Appuntamento domani a Sassari e Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Cibo sano e garantito sono sinonimo di salute e benessere fisico. Lo dimostreranno domani gli eventi presenti nei mercati di Campagna Amica di Sassari e Nuoro.

A Sassari doppio appuntamento grazie alla presenza dei mercati all’Emiciclo Garibaldi e a quello coperto del Centro Commerciale di Luna e Sole. Sarà l’occasione di scoprire i segreti per tenersi in forma con una sana alimentazione e con una corretta attività fisica. La trainer Elisabetta Pinna, sportiva dell’atletica leggera del Centro Universitario Sportivo di Sassari, sarà presente con alcuni atleti prima all’Emiciclo (dalle 9,30 alle 10,30) e dopo a Luna e sole (dalle 11 alle 12) e grazie a questo appuntamento chiamato “Nutritevi dei colori della Vita e del benessere fisico”, darà ai clienti dei due mercato dei contadini alcuni preziosi consigli su come affrontare la stagione calda in forma e con un’alimentazione corretta.

Nel capoluogo barbaricino, invece, regine della giornata saranno le insalate e le verdure e tutti i prodotti di stagione e km0 titolari della dieta mediterranea, che ha consentito di conquistare valori record nella longevità. l’Italia nell’ultimo decennio ha guadagnato 1,6 anni di vita, dal 2016 si colloca al primo posto della classifica “Bloomberg Global Health Index” su 163 Paesi per la popolazione maggiormente in salute e sana a livello mondiale. A trainare l’intero stivale è proprio la Sardegna, la prima e sola regione al mondo che negli elenchi internazionali conta 6 super centenari (persone vissute oltre i 110 anni).

I produttori del mercato di Campagna Amica, che hanno fatto della vendita diretta una bandiera del chilometro zero e della garanzia di qualità, domani promuoveranno il consumo dei prodotti locali e di stagione, fondamentali per il benessere fisico.