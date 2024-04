Coldiretti, 30 aprile agricoltori riuniti in vista delle europee

Di: Redazione Sardegna Live

Sono almeno 50mila gli agricoltori della Coldiretti che il prossimo 30 aprile si preparano a riunirsi in 96 assemblee nelle province di tutta Italia in vista delle elezioni europee e nell'ambito delle celebrazioni degli 80 anni dell'organizzazione agricola. Fra i temi della "giornata dell'orgoglio Coldiretti", la raccolta firme europea per l'origine obbligatoria su tutti gli alimenti, la fauna selvatica, la moratoria dei debiti a favore delle aziende agricole "che hanno investito e che in questi ultimi due anni hanno subito l'aumento dei tassi di interesse e forti problemi reddituali". Lo rende noto la stessa organizzazione agricola in un comunicato.

Fra gli altri temi, le "importazioni sleali", il "falso made in Italy" e "la richiesta di un piano invasi che, soprattutto in questo periodo storico, può e deve diventare un valido alleato contro i cambiamenti climatici". Al centro degli incontri ci sarà la raccolta di firme "per una legge popolare europea per garantire trasparenza sulle etichette di tutti gli alimenti" e "l'abolizione del codice doganale per l'origine dei cibi, che deve diventare una priorità". Per la Coldiretti "il 30 aprile sarà l'occasione per rilanciare l'impegno a denunciare alle istituzioni e ai cittadini consumatori, che non si può non stare dalla parte dei produttori agricoli che si impegnano ogni giorno a portare sulle tavole degli italiani le eccellenze dei nostri territori e a fermare l'arrivo incontrollato di prodotti dall'estero".

Sulla fauna selvatica incontrollata, definita "un'emergenza nazionale dal punto di vista agricolo e della sicurezza", l'organizzazione agricola rileva che "mancano i piani regionali straordinari di controllo" e "strumenti normativi efficaci per difendere il territorio da una vera e propria invasione che sta mettendo a rischio un comparto". In particolare, la Coldiretti dice di avere chiesto "un intervento immediato per fermare la diffusione della peste suina".